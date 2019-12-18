В Украине усилят ответственность за лжеминирование

Сегодня, 18 декабря, Кабинет министров Украины поддержал законопроект* об усилении ответственности «минеров» за ложное сообщение о минировании общественно важных объектов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По его словам, кроме лишения свободы от 2 до 6 лет или от 4 до 8 (в зависимости от степени тяжести преступления), будет еще и обязательная дополнительная конфискация имущества.

Гончарук уточнил, что только за последний год Национальная полиция Украина получила более 3 тысяч сообщений о минировании 91 тыс. 818 объектов. Чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства.

За 5 месяцев этого года следователями начато досудебное расследование около 600 уголовных правонарушений.

«Мы должны прекратить негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины и устранить угрозу для жизни и здоровья украинцев», – резюмировал премьер-министр.

По информации департамента коммуникации МВД Украины, статья 259 УК Украины также дополняется примечанием, которым определяется указанный в ч. 2 термин «критически важные объекты инфраструктуры», употребляемый в значении, определенном Законом Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины». Это предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и предоставлением услуг, имеющих большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

За соответствующие изменения также должны проголосовать на заседании парламента.

* Проект закона «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».