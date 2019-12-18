Доллар дешевеет, а цены на продукты растут: Сколько стоят овощи на рынках Донетчины и Луганщины (Видео)

В Украине доллар дешевеет, а цены на продукты растут. В Донецкой и Луганской областях особенно держится цена на овощи.

Так, в Селидово (Донецкая обл.) продавцы признаются, что уже месяц цены на овощи не снижаются. «Картошка 20, 18. Морковка 10. Капуста 5-6 грн. Ну, вот почему доллар падает, а все дорожает: продукты все, именно продукты», – говорит продавец Людмила.

Торговцы уверяют, что накануне нового года стоимость продуктов всегда высока. Например, картофель на одном из рынков стоит от 15 грн за кг. И это, как утверждают покупатели, еще не дорого. Местная жительница Мария запаслась овощами заранее, в частности луком. По словам женщины, не жалеет, потому что сейчас этот овощ стоит от 10 грн за кило. «Лук я взяла с осени по 8», – сказала она.

В соседнем Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) стоимость овощей похожа. На рынках ассортимент немалый, однако покупателей не много. Покровчанин Сергей сегодня решил запастись луком. За сетку заплатил около 70 грн.

«Картошка 18, лук 12, яблоки 20-18, капуста 8», – говорит продавец.

Как рассказал продавец Дмитрий, овощи не дешевеют, потому что закупочная цена на них высокая. «На оптовом рынке же дороже. И так продавцы продают дороже», – сказал он.

А вот Луганской области овощная корзина своей стоимостью несколько отличается. На одном из рынков Северодонецка мелкий картофель можно купить дешевле, особенно у оптовиков. «11 грн, 10 грн, упала цена. С сентября была по 15, 14. Завезли из Беларуси. 12 картошка, 8 лук», – говорит продавец.

А вот стоимость домашних овощей больше: лук – 10, морковь – 5, картофель – 15.

По словам покупателей, цены на капусту разные, все зависит от сорта и размера. «Здесь она по 7 продается, а так вообще, и 4 и 3 гривны это для борща, если взять, а такая на засолку капуста», – сказала женщина.

Однако мнения покупателей по стоимости овощей различаются. «Дорого, по нашим пенсиям очень дорого», – считает мужчина.

«Отличные цены, 4 грн килограмм капусты, а это дешевле, чем в магазине», – говорит женщина.

Будут ли в дальнейшем дорожать овощи, продавцы прогнозировать не берутся.

Источник: ТК «Донбасс»