Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продолжении действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщается на сайте Верховной рады.

«Возвращен с подписью от президента», – сказано в сообщении.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел России считают, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об особом статусе Донбасса требуют прояснения.