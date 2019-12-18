В Украине появится Государственная социальная служба, – Минсоцполитики

В Украине в 2020 году начнет работу Государственная социальная служба. Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины» было одобрено сегодня, 18 декабря. Об этом рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Соколовской, Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

«Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждается, и средства социальной сферы не являются предметом для мошенничества и манипуляций», – подчеркнула Соколовская.

Министр заверила, что введение действенного контроля со стороны государства позволит усилить адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.