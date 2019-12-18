В Минске началась встреча Трехсторонней контактной группы по Донбассу

В Минске завершена работа подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Началась встреча ТКГ, сообщает сегодня, 18 декабря, в Твиттер МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее журналист UATV Юлия Божко, которая находится в Минске, сообщала, что из-за задержки сверки списков на обмен в гуманитарной подгруппе уже восемь часов не может начаться заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.