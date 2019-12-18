Помощь Украине от США в $300 млн позволит получить летальное оружие и ракетные комплексы, – Минобороны

Выделение Украине помощи в 300 млн долл. из оборонного бюджета США даст возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова на своей странице в Facebook.

«Как и Нижняя Палата, Сенат поддержал выделение Украине 300 млн долл. для финансирования обороны и безопасности; это плюс 50 млн к предварительно запланированным. Бюджет включает и возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты», – написала Фролова.

Она отметила, что в сентябре 2019 года в Министерстве обороны США подтвердили успешность реформирования Украиной сферы обороны и борьбы с коррупцией. «А это – переход на "пятую передачу" в нашем сотрудничестве. Мы продолжаем сотрудничать и остаемся надежными союзниками», – добавила Фролова.

Кроме того, замминистра подчеркнула важность утверждения американских санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Поскольку этот проект несет прямую угрозу региональной безопасности и расширяет границы гибридного влияния России на ключевых европейских игроков», – пояснила Алина Фролова.