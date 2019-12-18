В зоне ООС украинские капелланы вместе с коллегой из Латвии разбирались, как стать лучшим

На базе одного из подразделений из состава Объединенных сил состоялась встреча главного капеллана ВС Латвии Елмарса Плявинша с капелланами воинских частей. Тематикой семинара стало изучение вопроса, как стать успешным капелланом. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр ООС.

Во время мероприятия господин Елмарс, который неоднократно находился в различных горячих точках мира, рассказал присутствующим о структуре латвийского военного капелланства, его особенностях и задачах. «У капеллана есть две главные задачи – моральная работа с личным составом, их родственниками и религиозная работа. Также капелланы должны понять, что в армии существуют принципы дисциплины», – отметил главный капеллан ВС Латвии.

Особенно присутствующих капелланов заинтересовал вопрос обращения с командиром, как предупредить его о проблемах, которые беспокоят его личный состав, не называя при этом конкретных военнослужащих, ведь в этом случае существует правило тайны исповеди. «Когда в Украине началась война, как такового, капелланства в вашем государстве не существовало. Уже сейчас я вижу, насколько высоко это направление развилось в Украине», – отметил господин Елмарс.

Отдельно во время семинара рассматривался вопрос капелланской этики. «Капеллан – это человек, который отвечает за моральное и духовное состояние военнослужащих, он является своеобразным мостом между солдатом и командиром», – отметил в конце встречи Главный капеллан ВС Латвии.