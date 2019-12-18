В Украине впервые отметили День украинского платка: В чем особенность аксессуара на Донетчине (Видео)

В Украине впервые отметили День украинского платка. Он может стать государственным и даже национальным праздником. Основать его взялись винничанки. А поддержали женщины со всей планеты. На Донетчине эта инициатива также была воспринята положительно. В частности, на днях в Мариуполе открылась выставка национальных платков.

Ко Дню украинского платка проходил флешмоб. Видеоприветствия винничанкам присылали женщины отовсюду. Депутаты, артистки и ученые – все ждали финала акции.

Идею поддержал и Мариуполь. В местной библиотеке устроили выставку, где показали современные и старинные платки. Посетительница выставки Людмила Прокофьева надела свой самый красивый платок. Женщина родилась в Беларуси, однако уже 50 лет живет в Украине. «Эта хустка, на белорусском языке, прибыла из Белоруси. Традиции пересекаются так. Люди наши, люди, жители любимого города Мариуполя, должны знать эту культуру. Культуру всей нашей Украины», – сказала она.

Также здесь рассказывали об обычаях и пели украинские песни. А мастера показали, как правильно повязывать этот аксессуар. Говорят, что существует от 250 до 350 разновидностей завязывания платков.

Сегодня платки популярны – льняные, шерстяные и шелковые; огромные и миниатюрные. По словам мастерицы Ольги Фесенко, в них есть и составляющая оберега. «Можно счастье завязать свое. Нашептать там, наговорить его и хранить подальше от чужих глаз этот платочек. И на свадьбе, и на здоровье детям это все в кроватку положить», – объяснила она.

Мастерица Екатерина Цибатова добавила, что часто платок становится семейной реликвией. Именно такие сокровища женщина принесла на выставку. «Мама в ней ходила на гулянья. Вторая тоже дальней родственницы. Достаточно старая. Ну, она, правда, новая, почти не одевалась. Ее для святок держали», – рассказала она.

Организаторы надеются, что у украинского платка наконец-то будет свой праздник. А о традициях предков люди будут помнить и в дальнейшем.

Источник: ТК «Донбасс»