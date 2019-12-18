Импорт киловатт из России: Украина впервые купила электроэнергии больше, чем продала

В ноябре Украина впервые купила за границей электроэнергии больше, чем продала другим странам – на 5%. Импорт дешевых российских киловатт начинает вытеснять украинские. Так, государственная компания «Энергоатом» – крупнейший производитель света в Украине – только с начала декабря недовыработал почти 84 млн кВт-ч, передает телеканал «Украина».

С трибуны Верховной Рады глава энергетического комитета парламента, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус уверял депутатов, что российскую электроэнергию Украина закупать не будет. «Продажа электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке – запрещается», – заявил он.

Депутаты верят, и голосуют «за». Решение принято. Лишь впоследствии поняли, что запрет частичный.

«Господин Герус в очередной раз ввел в заблуждение президента Украины, Офис президента, депутатов и украинцев. На рынке "на сутки вперед" – а это наиболее мощной сегмент энергетического рынка – импорт не запрещен», – констатирует народный депутат, фракции ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Никаких запретов и на импорт электроэнергии из Беларуси. А оттуда как раз и поступает российская электроэнергия. «У них (белорусов, – ред.) нет своих возможностей производить электроэнергию, и они фактически получают ее за счет соединения с российской энергосистемой. Это также риски для Украины», – говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Последствия уже проявились. В «Укрэнерго» посчитали, что в ноябре украинские предприятия купили больше иностранных киловатт, чем отечественных. «В ноябре суммарный импорт электроэнергии составил 661 тыс. МВт-ч и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта (629 тыс. МВт-ч)», – сообщает госкомпания.

На своей официальной странице в соцсети нардеп Андрей Герус пишет, что благодаря импортным киловаттам украинцы экономят: «Цена электроэнергии за ноябрь на рынке "сутки вперед" на 32 коп. ниже. Школы, больницы, детские сады, коммунальные предприятия за ноябрь получат меньшие суммы в счетах. Средства бюджета, то есть налогоплательщиков, и украинских потребителей будут сэкономлены».

Но украинцы проигрывает в другом – тысячи людей, скорее всего, останутся без работы. «Российская электроэнергия, заведенная на украинский рынок, а также российский уголь привели к остановке украинских шахт, блоков тепловых электростанций. Зарплата у людей упала, многие потеряли работу», – подчеркивает народный депутат, фракция ВО «Батькивщина» Михаил Волынец.

Шахтеры и энергетики уже под парламентом. Выступают против уничтожения отрасли.

«Зарплаты нет, уголь не обогащается и не идет к потребителю. Семьи голодные, все берем в долг. До каких пор это будет? Шахтеры должны работать», – заявил председатель Мирноградского отделения Независимого профсоюза горняков Украины Александр Абрамов.

Народные депутаты подчеркивают, что дешевые российские киловатты сейчас могут очень дорого обойтись стране в будущем. «Сегодня Россия может дать и дешево, завтра оно станет дороже, послезавтра еще дороже. А потом, когда мы потеряем собственную генерацию, страна не будет иметь выбора, и тогда могут быть такие условия, которые Украину полностью поставят на колени. И дальше начинаются политические требования», – считает народный депутат, фракция партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

Исправить ситуацию может только новое решение Рады. Только депутаты могут запретить закупку энергии в России, спасти украинских шахтеров и энергетиков от безработицы, а украинцам гарантировать свет и тепло в домах.