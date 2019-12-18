В Северодонецке «Азот» нарастил выпуск аммиачной селитры почти в три раза

ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» (Луганская обл.) в текущем году частично возобновило производство минеральных удобрений на давальческом сырье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают «Українськi Новини».

«В этом году предприятию удалось частично возобновить производство минеральных удобрений на давальческом сырье. Мы выполнили производственный план. По базовому продукту – аммиачной селитре – у нас рост объемов производства почти в три раза. Второе, очень важное для нас событие года – монтаж установки по получению жидких удобрений КАС. Мы увеличили объемы производства КАС. Наша стратегия остается неизменной – "подстраивать" производство под спрос: в этом году мы производили то, что наиболее востребовано, исходя из наших производственных возможностей, ценовой конъюнктуры рынка удобрений и цен на основное сырье, необходимое для производства удобрений», – сказано в сообщении со ссылкой на слова председателя правления предприятия Леонида Бугаева.

Согласно сообщению, за 11 месяцев предприятие вложило в модернизацию и капитальные ремонты более 32,35 млн грн, большая часть инвестиций была направлена на обеспечение надежного функционирования всех технологических комплексов.

За 9 месяцев 2019 года предприятие выпустило: 232,91 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 186,75 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты; 6,78 тыс. тонн удобрений жидких азотных КАС; 1,22 тыс. тонн товарного аммиака водного технического.

Ранее сообщалось, что по состоянию на август этого года более трем тысячам работников Северодонецкого объединения «Азот», которые работали на тот момент, и около тысяче уволившихся в течение прошлого года, не начисляли страховой стаж последние 18 месяцев.