Чем кормят детей в садиках Донецкой области (Видео)

В Донецкой области малышам в детских садах на завтрак преимущественно дают молочную кашу или творожную запеканку. Но, как говорят родители, такой завтрак малыши едят без аппетита.

Так, в детсаду № 11 Мариуполя сегодня, 18 декабря, на завтрак детям давали творожную запеканку. Некоторые дошкольники ели ее неохотно. По словам повара Вероники Яковчук, предложить что-то другое пока не могут. «Это же не я решаю, это меню. Если нам предоставят продукты или скажут, что нам готовить, конечно будем», – сказала она.

Медицинская сестра, которая отвечает за меню, иногда приходит после обеда. Поэтому пробовала выпечку сегодня воспитательница Катерина Афонина. Уверяет, что вкусно. Но некоторым детям такое блюдо не дают. «Многие родители сами предупреждают, что их ребенок не кушает молочное, чтобы не заставляли. Потому что у каждого разные реакции», – объяснила она.

Заведующая детсада № 11 Инна Шеханина заверила, что готовить альтернативу могут. Но только если будет соответствующая справка от врача. «У ребенка должна быть диета вторая, третья, пятая – в зависимости. Врачи знают какая. Тогда в зависимости есть замена блюд. Тогда поставщики будут делать замену, согласно диеты, которая прописана», – сказала она.

В детсаде № 134 на полдник тоже давали творожную запеканку. Проверяла пищу медсестра Наталья Евсеева. «Органолептику проверяем. Все в пределах нормы, консистенция, вкус», – объяснила она.

И так Наталья делает каждый день. «И записываю в бракеражный журнал, даю разрешение на выдачу пищи. Повара очень стараются, готовят. Как дома, можно сказать. Дети с удовольствием кушают», – добавила медсестра.

Здесь с запеканкой дети справились быстро. Сказали, что вкусно.

Заведующая заведения Светлана Морозова отметила, что если дошкольнику что-то есть запрещено, то выход ищут вместе с родителями. Потому что с таким случаем уже сталкивались. «Мы с мамой каждый вечер обсуждали меню на день, который будет следующим. Она отмечала, что можно давать, а что нет. Если с утра молочное блюдо, то она приносила ему из дома банан, яблоко. А если в обед идет сметана, то мы не клали ему в суп. А отдельно отливали», – рассказала она.

Но чем будут удивлять малышей с 1 января пока неизвестно. В департаменте образования заверили, что, несмотря на новую стоимость, еда будет детям по вкусу. И пообещали разнообразить меню.

Напомним, в Мариуполе планируют поднять стоимость питания в детских садах. Если еще в прошлом году питание в среднем стоило 200 грн в месяц, то с нового года будет более 700 грн.

Источник: ТК «Донбасс»