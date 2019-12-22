Переселенцам: Можно ли стать на учет ВПЛ на основании загранпаспорта

Переселенцы могут быть взяты на учет как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) на основании заграничного паспорта гражданина Украины. Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, согласно п. 4 Порядка оформления и выдачи справки ВПЛ, утвержденного Постановлением КМУ № 509 от 05.11.2014, во время подачи заявления о постановке на учет заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее специальный статус.

В соответствии со ст. 13 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины – это:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины;

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

удостоверение водителя;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

вид на постоянное жительство;

вид на жительство;

карта мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита.

«Таким образом, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, лицо может быть взято на учет на основании заграничного паспорта гражданина Украины», – говорится в сообщении.

В то же время, отмечают в организации, в соответствии с упомянутым выше п. 4 Порядка, утвержденного Постановлением 509, в случае отсутствия в документе, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины, или документе, удостоверяющем личность и подтверждающим ее специальный статус, отметки о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 1 Закона, заявитель предоставляет доказательства, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, на день возникновения обстоятельств, повлекших внутреннее перемещение. Перечень таких доказательств является открытым.

Также правозащитники разъяснили порядок постановки на учет ВПЛ в случае, если паспорт гражданина Украины, который прибыл с временно неподконтрольной украинской власти территории, не является действительным, так как после исполнения возраста 45 лет лицо не вклеило в него фото в течение месяца. Так, согласно п. 8 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 года N 2503-XII, к паспортной книжечке при достижении гражданином 25- и 45-летнего возраста вклеиваются новые фотографии, соответствующие его возрасту. Паспорт, в котором не вклеены такие фотографии при достижении его владельцем указанного возраста, считается недействительным и не может считаться документом, удостоверяющим личность.

Но, согласно ч. 1 ст. 1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», внутренне перемещенным лицом является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которое заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Указанные обстоятельства считаются общеизвестными и такими, которые не нуждаются в доказывании, однако, если в отношении таких обстоятельствах уполномоченными государственными органами приняты соответствующие решения. Согласно ч. 2 ст.1 Закона, адресом покинутого места проживания ВПЛ в понимании этого Закона признается адрес места жительства на момент возникновения обстоятельств, указанных в ч. 1 настоящей статьи.

Согласно п. 1 ст. 1 вышеуказанного Закона, моментом возникновения обстоятельств, которые заставили человека оставить или покинуть свое место жительства, является начало антитеррористической операции, введенной в действие указом президента Украины N 405/2014 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранения территориальной целостности Украины"» – 14 апреля 2014 года.

В соответствии со ст. 3 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», документом, в который вносятся сведения о месте жительства, является паспорт гражданина Украины. Ст. 7 указанного Закона содержит исчерпывающий перечень оснований для снятия с регистрации места жительства. «Такое основание, как "невклеивание фото в паспорт гражданином по достижении 25- и 45-летнего возраста", в этой статье отсутствует. Таким образом, факт наличия по состоянию на 14 апреля 2014 года отметки о месте жительства в паспорте гражданина Украины является достаточным доказательством его проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», и достаточным основанием для его постановки на учет как ВПЛ», – объясняют правозащитники.

Как уточняется, тем не менее, при наличии других дополнительных доказательств, подтверждающих факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, на день возникновения обстоятельств, вызвавших внутреннее перемещение, в соответствии с п. 4 Порядка оформления и выдачи справки о постановке на учет ВПЛ, утвержденного Постановлением КМУ № 509 от 05.11.2014, они также могут быть приняты во внимание.

К ним относятся: военный билет со сведениями о прохождении военной службы; трудовая книжка с записями о трудовой деятельности; документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество, свидетельство о базовом общем среднем образовании; аттестат о полном общем среднем образовании; документ о профессионально-техническом образовании; документ о высшем образовании (научная степень), справка с места учебы, решения районной, районной в гг. Киеве или Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства, медицинские документы; фотографии; видеозаписи и т. д.