Аварийный детсад: В Мариуполе родители воспитанников создали петицию (Видео)

В Мариуполе родители воспитанников детского сада № 165 создали петицию и просят чиновников обновить территорию дошкольного учреждения. Летом дети играют под палящим солнцем, осенью – под дождем. За 30 лет все элементы детской площадки испортились. Горки – заржавели, качели – исчезли, а песочница превратились в туалет для животных.

Так, родители малышей жалуются, что на игровой площадке детского сада воспитанников развлекают машинки и лошадки из автомобильных покрышек. Теневые навесы разрушены, отсутствуют качели и испорчено спортивное оборудование.

«Все из шин, которые летом нагреваются и имеют соответствующий запах. Песочница не накрыта, туда ходят котики и собачки, потому что с забором тоже все печально», – говорит мама дошкольника Оксана Кит.

По словам родителей, они собственноручно мастерили ограждения, ставили скамейки, красили элементы площадки. При этом, трижды обращались за помощью. «В департамент образования обращались, но нам никто ничего не отвечал», – делится мама дошкольников Оксана Солопова.

Как рассказала руководитель яслей-сада № 165 Светлана Зайцева, некоторые родители хотели принять участие в городских проектах и ​​заплатить половину средств за обновление площадки. Однако, не смогли собрать нужную сумму.

«Наше заведение комбинированного типа, очень много детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, а также инвалиды, совсем не имеющие средств на то, чтобы современно обустроить площадки нашего сада», – рассказывает Зайцева.

Последняя надежда сделать реконструкцию – на электронную петицию. «Попросить помощи, чтобы наши дети росли в нормальных комфортных условиях, усовершенствованных. Потому что, тому что есть сейчас – 33 года. Так не должно быть», – убеждена мама воспитанника Марина Туманова.

В профильном департаменте уверяют, ремонта требуют многие такие заведения. Однако, на всех денег из бюджета не хватает. Поэтому предлагают родителям подавать заявки в проекты общественного бюджета.

«Это большие и маленькие проекты. Стоимость проектов до 200 тыс. грн, до полумиллиона грн. Инициативная группа родителей может подать на рассмотрение комиссии, проводится онлайн-голосование на сайте мариупольского городского совета», – комментирует начальник отдела департамента образования Татьяна Прима.

Для этого родителям нужно заполнить анкету на участие и собрать необходимые документы.

Источник: ТК «Сигма»