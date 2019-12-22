За последние два года на КПВВ умерли 89 пенсионеров, – правозащитница

За последние два года на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) умерли 89 пенсионеров. Вопрос выплаты пенсий жителям временно неподконтрольного украинской власти Донбасса – это вопрос человеческих жизней. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщила ведущий аналитик Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Анастасия Одинцова.

Она прокомментировала проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». По мнению Одинцовой, он является «победой», поскольку «возвращать территории нужно только с людьми». «Донбасс – это Украина и Крым – это Украина, а территории надо возвращать только с людьми, и это первый мостик, который мы делаем между людьми между неоккупированными и оккупированными территориями, чтобы показать, что они являются гражданами Украины и мы защищаем их права», – сказала она.

«На данный момент лица, проживающие на оккупированных территориях, могут получать свои пенсии только если они зарегистрируются, как внутренне перемещенные лица, иначе они не имеют права получать свою законную пенсию, поэтому на данный момент у нас идет искаженная ситуация по количеству внутренне перемещенных лиц, потому что большинство пенсионеров, которые получают пенсию, вынуждены получать эти справки и по сути обманывать как государство (о том, что они ВПЛ), так и открывать коррупционные схемы, поскольку, чтобы получить эти справки, нужно заплатить деньги ... Это большая проблема, которую, мы надеемся, решит законопроект 2083Д», – добавила Одинцова.

Правозащитница отметила, что «бюджет Пенсионного фонда всегда был дотационный, и денег всегда будет не хватать». «Когда нас спрашивают о деньгах, мы говорим, что этот вопрос человеческих жизней, поскольку за последние два года на КПВВ умерли 89 пенсионеров. Это защита имущественных прав этих граждан, и мы обязаны выплатить эти пенсии. В судах, на данный момент, присуждают выплату пенсий за все прошедшие годы», – сказала она.

По ее словам, к разработке проекта были привлечены депутаты из комитета социальной политики и защиты прав ветеранов, профильные юристы общественных организаций. «Все эти наработки (были осуществлены – ред.) в соответствии с судебными решениями, которых сейчас огромная масса, и все суды завалены исками граждан. Мы и решили разработать этот законопроект, чтобы разгрузить суды и защитить права граждан, которые, по сути, сейчас нарушаются», – объяснила Анастасия Одинцова.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте. ВРУ будет рассматривать проект закона № 2083-д в январе 2020 года.