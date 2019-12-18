Избил свою мать до смерти: Жителя Кураховки отправят под строгий надзор психиатров

На Донетчине прокуратура требует отправить жителя поселка Кураховка, который жестоко убил собственную мать, под надзор психиатров. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Селидовским отделом Красноармейской местной прокуратуры по результатам досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к 35-летнему жителю пос. Кураховка, который жестоко расправился с собственной матерью», – сказано в сообщении.

Как установило следствие, 17 сентября этого года мужчина, имея статус инвалида детства, во время совместного распития спиртных напитков поссорился со своей матерью и избил ее кулаками по лицу и туловищу. Испуганная женщина пыталась убежать от нападающего на улицу, однако он догнал ее во дворе и нанес новые удары, от которых она упала на асфальт. «В дальнейшем мужчина избил мать пластмассовым тазом, а когда тот полностью разломился, продолжил избиение метлой. Решив, что жертва не подает признаков жизни, злоумышленник пошел отдыхать», – говорится в сообщении.

Придя в себя, женщина попыталась выползти на улицу, однако снова потеряла сознание. Возвращение домой младшего сына могло спасти ей жизнь: мужчина сразу вызвал «скорую помощь». Однако, от полученных травм в этот же день она умерла в больнице.

«По заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, лицо, совершившее указанное общественно опасное деяние, проявляет признаки тяжелой умственной отсталости, не мог и не может осознавать свои действия, руководить ими и понимать их значение, а следовательно требует принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическую учреждение со строгим наблюдением», – добавили в прокуратуре.