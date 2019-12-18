В Мариуполе работают пункты обогрева (Адреса)

В каждом районе Мариуполя, согласно распоряжению городского головы, организована работа пунктов обогрева, для предупреждения случаев переохлаждения жителей, особенно незащищенных категорий. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Так, в Левобережном районе пункты обогрева открыты круглосуточно по следующим адресам:
- пер. Банный, 5, «Мариупольский городской центр по обслуживанию лиц без определенного места жительства»;
- ул. Киевская, 45, Свято-Владимирский храм;
- ул. Олимпийская, 79/1, Храм Покрова Пресвятой Богородицы;
- ул. Пашковского, 4, КУ «Мариупольская городская больница № 4 им. И.К. Мацука»;
- пр. Победы, 16, административное здание Левобережной районной администрации.
В Центральном районе пункты работают по адресам:
- пр. Мира, 75б, территориальный центр по обслуживанию одиноких и нетрудоспособных граждан Центрального района, с 08:00 до 16:00;
- ул. Куприна, 9а, КСН «Славутич», с 10:00 до 16:00;
- ул. Строителей, 169, КСН «Строитель», с 10:00 до 15:00;
- ул. Котляревского, 4, КСН «Новоселовка», с 10:00 до 1600;
- пр. Мира, 29, административное здание Центральной районной администрации, круглосуточно.
В Кальмиусском районе:
- пр. Металлургов, 187-а, Храм Веры, Надежды и Любви, с 08:00 до 18:00;
- ул. Невская, 27 Храм Святого Харлампия, с 08:00 до 13:00;
- ул. Сеченова, 84, Территориальный центр социальной защиты населения, с 08:00 до 17:00;
- пр. Металлургов, 193, административное здание Кальмиусской районной администрации, круглосуточно.