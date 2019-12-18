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В Мариуполе работают пункты обогрева (Адреса)

18.12.19 23:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В каждом районе Мариуполя, согласно распоряжению городского головы, организована работа пунктов обогрева, для предупреждения случаев переохлаждения жителей, особенно незащищенных категорий. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, в Левобережном районе пункты обогрева открыты круглосуточно по следующим адресам:

  • пер. Банный, 5, «Мариупольский городской центр по обслуживанию лиц без определенного места жительства»;
  • ул. Киевская, 45, Свято-Владимирский храм;
  • ул. Олимпийская, 79/1, Храм Покрова Пресвятой Богородицы;
  • ул. Пашковского, 4, КУ «Мариупольская городская больница № 4 им. И.К. Мацука»;
  • пр. Победы, 16, административное здание Левобережной районной администрации.

В Центральном районе пункты работают по адресам:

  • пр. Мира, 75б, территориальный центр по обслуживанию одиноких и нетрудоспособных граждан Центрального района, с 08:00 до 16:00;
  • ул. Куприна, 9а, КСН «Славутич», с 10:00 до 16:00;
  • ул. Строителей, 169, КСН «Строитель», с 10:00 до 15:00;
  • ул. Котляревского, 4, КСН «Новоселовка», с 10:00 до 1600;
  • пр. Мира, 29, административное здание Центральной районной администрации, круглосуточно.

В Кальмиусском районе:

  • пр. Металлургов, 187-а, Храм Веры, Надежды и Любви, с 08:00 до 18:00;
  • ул. Невская, 27 Храм Святого Харлампия, с 08:00 до 13:00;
  • ул. Сеченова, 84, Территориальный центр социальной защиты населения, с 08:00 до 17:00;
  • пр. Металлургов, 193, административное здание Кальмиусской районной администрации, круглосуточно.

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