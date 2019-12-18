На Донетчине презентовали обновленный молодежный центр

В селе Софиевка (Константиновский р-н, Донецкая обл.) состоялась презентация отремонтированного молодежного центра «Спалах». Это 111 молодежный центр в области и 63 в рамках проекта «Достойная страна для достойных людей», сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, на приобретение оборудования и мебели из областного бюджета было выделено 300 тыс. грн, а также, 369,47 тыс. грн из местного бюджета – на ремонтные работы.

В молодежном центре планируется создать детский игровой уголок, спортивный уголок, открытое пространство для проектных работ, творческую мастерскую для художественного развития и конференц зал.

По словам заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Юлии Костюниной, создание центра «Спалах» – хороший толчок для развития громады Софиевки. Он поможет развитию села и молодежи, которая здесь проживает.

«Открытие молодежного центра "Спалах" предусматривает место, где молодежь может бесплатно, интересно и содержательно провести время, проводить различные тренинги, мастер-классы или лекции, свободно общаться, заниматься подготовкой к ВНО, обсуждать проблемные вопросы», – подчеркнула Юлия Костюнина.