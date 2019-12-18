RU
Все новости

Дети и учителя из Луганщины знакомятся с историко-культурным наследием Львовщины

18.12.19 21:55

С 13 декабря на Львовщине находится делегация детей и учителей из Луганщины в рамках проекта «Восток и Запад вместе: строим доверие со школьной скамьи».

В течение десяти дней участники визита смогут познакомиться поближе с историко-культурным наследием региона, посетить музеи. 30 детей с востока страны уже побывали в Государственном историко-культурном заповеднике Тустань и посетили Государственный историко-культурный заповедник «Нагуевичи» – Park of Naguevychy.

Проект реализуется при поддержке Ассоциации местных советов «Совета Львовщины», Еврорегион «Карпаты-Украина», Львовского областного совета, департамента образования и науки ЛОГА, департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации и Министерства образования и науки Украины.

Как известно, проект «Восток и Запад вместе: строим доверие со школьной скамьи» реализуется при финансовой поддержке Европейского союза в рамках Программы поддержки секторальной политики – поддержка региональной политики Украины.

Источник: Vbusk.com

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк