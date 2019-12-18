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Обмен пленными: Пристайко подтвердил отсутствие прогресса в ТКГ

18.12.19 22:12
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / Фото: rbc.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и «Л/ДНР». Об этом Пристайко заявил в эфире одного из телеканалов, пишет «РБК-Украина».

По словам Пристайко, подгруппам не удалось обновить списки пленных для обмена. «Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса», – сообщил глава украинского МИД.

Напомним, что, как сообщила журналист UATV Юлия Божко, которая находится в Минске, из-за задержки сверки списков на обмен в гуманитарной подгруппе на протяжении около восьми часов не могло начаться заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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