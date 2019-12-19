Все меньше и ниже: Особенности продажи новогодних елок в Славянске (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) продажа новогодних елей в этом году официально стартовала 9 декабря. Но, как отмечают продавцы, пока спрос на зеленых красавиц слабый. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Небольшие елочные базарчики расположились практически во всех микрорайонах города. Согласно списка, опубликованного на сайте Славянского городского совета, в городе определено 19 мест легальной реализации елок.

Торгуют хвойными деревцами, выращенными как в Славянском районе, так и в других регионах Украины. Согласно законодательству, все елки должны быть промаркированы – специальными самоклеящимися бумажными этикетками или пластмассовыми бирками-стяжками.

«Продавать мы начали 10 декабря. Наши елочки привезены с лесничества в Волынской области. У нас цены не изменились с прошлого года – разницы нет. Как были у нас елочки от 100 грн, так и сейчас. Это лесничество ценовую политику не изменило. Но в этом году покупают очень слабо. Может, еще рано. Думаю, после 20 декабря будут хорошо брать. В прошлом году мы последнюю елку продали 27 декабря», – рассказывает продавец торговой точки в районе Центрального рынка.

Он добавляет, что покупатели всегда спрашивают о наличии у деревца персонального чипа, да и полиция постоянно проводит проверку.

Продавцы на другой торговой точке отмечают, что покупатели хотели бы купить елочку побольше, попышнее и повыше. Но предложить им нечего – деревца с каждым годом поступают на реализацию все меньше и ниже.

Предприниматель в центре города продает елочки с шишками, на деревянной подставке, которые делают из веток: «Мы официально закупаем материал для своих деревцев в лесничестве. Документы у нас все есть. Сосну срезали, а то, что осталось – покупаем мы. И деревья не вырубаем, и к празднику получаются такие красавицы. На то, чтобы собрать одну такую уходит от одного до трех часов, в зависимости от размера. Маленькая ( от 60 см) стоит 150 грн, а самая дорогая у нас – 500 грн. Особого ухода за ней нет – ставите и всё».

Продадут и веточку. За 20 грн, не дешевле – иначе не выгодно. Продавцы говорят, что закупочная цена – 12 грн за ветвь.

Реализаторы торговых точек в районе рынка «Восток» (известный в городе как «Хитрый рынок») говорят, что у них покупатели выбирают не по размеру елочку, а хотят пушистую и зеленую.

«Покупатели говорят, что цена не важна. Главное, чтобы елочка красивая была. Ххвойные деревья продаем от 150 до 250 грн. Также у нас есть веточки с подставками по 50 грн. Просто веточек пока нет», – говорит продавец.

Магазины города предлагают огромный выбор почитателям искусственных елок. В ассортименте есть ели и сосны разных цветов и оттенков, с игрушками и без, от настольных – до «потолка». Производитель – в основном, Украина. И цены разные – от бюджетной (100 грн) до элитной за 6 тыс. грн и выше. Также взамен можно купить рождественский венок, ветку (250 грн в 1,5 метра) или композицию с новогодними игрушками, свечой (до 300 грн).

А если не решились на покупку елки домой, то можно полюбоваться главной городской елкой, установленной на центральной площади Славянска. В этом году на обновление иллюминации из городского бюджета было потрачено 514 тыс. грн. Официальное открытие елки состоится по традиции в День Святого Николая 19 января в 15:00.