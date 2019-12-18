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В Лисичанске открыли детское хирургическое отделение в областной больнице

18.12.19 22:58

Единственное в Луганской детское хирургическое отделение открыли после ремонта в областной детской клинической больнице, которая находится в Лисичанске. Там смогут одновременно разместить более 30 пациентов. Есть специальная палата для новорожденных, сообщает «Суспільне.ua».

С сегодняшнего дня пациентов будут лечить в новом отделении хирургии. По словам заведующего отделением гнойной и ургентной хирургии Игоря Фоменко, ежедневно в больницу госпитализируют около шести детей. Обращаются за консультацией около двух десятков пациентов.

В отделении 8 палат, рассчитанных на 20 пациентов. При необходимости, как говорит заведующий, можно разместить около 35 больных.

По словам Игоря Фоменко, еще одно отделение откроют после капитального ремонта.

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