На выплату пособий правительство направит дополнительный миллиард

Правительство приняло постановление «О внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования на 2019 год», согласно которому увеличены расходы на материальное обеспечение и социальные услуги на 1 017,4 млн грн. Документ был принят сегодня, 18 декабря, на заседании Кабмина, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Принятие соответствующего постановления обеспечит право застрахованных на получение материальной помощи (пособие по временной потере трудоспособности, пособие по беременности и родам и пособие на погребение) за счет средств Фонда.

Расходы увеличены на материальное обеспечение и социальные услуги на 1 017,4 млн грн, из которых:

996,1 млн грн – дополнительные поступления в результате увеличения в августе 2019 года пропорции распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 9,3759 до 14,2464 процента;

10 млн грн – уменьшение за счет экономии средств по статье «расходы, связанные с исполнением обязанностей страховщика»;

11,3 млн грн – уменьшение остатка средств на конец года.

Также постановлением предусмотрено увеличение доходов бюджета Фонда на 2019 год на сумму средств 996,1 млн грн и его расходов – на 1 007, 4 млн грн.