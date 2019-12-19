Невыездные из «ДНР»: У «госслужащих» возникли проблемы с оформлением российских паспортов

С сентября 2019 года в «ДНР» многие жители жаловались, что их отсылают за адресными справками по месту прописки на подконтрольную Украине территорию. Возмущения, в первую очередь, шли от лиц, которым «власти ДНР» запретили выезд «в Украину» – это касается «госслужащих», «военных» и иных лиц. Об этом сообщает «республиканская» газета.

«Теперь уже не нужно ехать в Украину за какими-либо справками. Для получения адресной справки гражданину необходимо обратиться в отдел адресно-справочной работы миграционной службы ДНР либо в территориальное подразделение миграционной службы по месту жительства», – сообщил «заместитель начальника миграционной службы МВД ДНР» Игорь Скребов.

«Но адресная справка – это не документ, удостоверяющий личность, она является адресно-справочной информацией. У лиц, документированных паспортом гражданина ДНР, адресно-справочной информацией является штамп в паспорте», – дополнил он.

Напомним, с января 2018 года, согласно «указу» «главы ДНР», из «республики» на подконтрольную Украине территорию запрещен выезд руководителей предприятий и организаций, «чиновников», занимающих высокие посты, и лиц, имеющих доступ к «государственной тайне».

В «ДНР» сообщили, что в 2017 и 2018 годах в «республике» задержаны более 20 «госслужащих». Все они нарушили «указ», запрещающий выезд.