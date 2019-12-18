Обмен пленными: Трехсторонняя контактная группа не добилась результатов

Трехсторонняя контактная группа ТКГ) с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогам парижского саммита Нормандского формата, в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019 года, повторно заявляет о своей полной преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня. Об этом сегодня, 18 ноября, на своей странице в Facebook по итогам встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она уточнила, что сегодня украинская делегация прибыла в Минск с четким пониманием о необходимости реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года. А именно:

полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, который должен быть введен до конца 2019 года;

взаимное освобождение удерживаемых лиц, полный и безусловный допуск международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем лицам, незаконно удерживаемых в ОРДЛО;

согласование трех участков с гуманитарной целью;

предоставление доступа СММ ОБСЕ ко всему неконтролируемому участку российско-украинской границы в режиме 24/7;

обеспечение работы КПВВ Золотое.

«Стороны очень основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми. Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопрос», – отметила Олифер.

Она также подвела итоги работы ТКГ. «Сегодняшнее заседание ТКГ в Минске было последним в уходящем году. В рамках работы Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе; уменьшить применение артиллерии, минометов, танков; достигнуты договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского; восстановлен мост у КПВВ Станица Луганская; начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО; обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения», – резюмировала Олифер.