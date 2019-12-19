Ферма двух Екатерин: Как переселенка из Алчевска основала контактную козью ферму в Карпатах (Фото)

Переселенка из Луганщины Екатерина Лесовая, вынуждена была покинуть родной Алчевск после начала военных действий. Однако, женщина не «опустила руки», а наоборот – основала контактную козью ферму в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ).

Так, вместе со своей соседкой Екатериной Илькив – вдовой, которая сама воспитывает двух сыновей и дочь – женщине удалось создать козью ферму в селе Тухля, что на Львовщине.

«Увидели информацию, о том, что переселенцам предоставляют гранты на начало предпринимательской деятельности. Не думая, решили, что это будут козы. В то время у меня была одна старая коза Милка, которая смогла родить мне козленка Звездочку», – рассказывает Екатерина Лесовая.

Бизнес-план Екатерина, которая является маркетологом по образованию, написала за несколько часов, и за считанные минуты до «дедлайна» направила заявку грантодателям. Не дожидаясь ответа, на одну только пенсию и благодаря поддержке друзей, женщины стали скупать у крестьян коз.

Однако, грант Екатерина выиграла, и не один. Благодаря этому удалось закупить доильный аппарат, холодильники, другую технику и главное – начать увеличивать поголовье животных.

В результате, за неполных 3 года их стадо разрослось до более чем 30 коз. Кроме этого, на ферме есть овцы, отдельный птичий двор и своя лошадка. Хлопотать по хозяйству помогают дети, друзья и волонтеры.

«Козья ферма двух Екатерин» – такая красноречивая вывеска на воротах когда-то заброшенной колхозной фермы, которую арендуют женщины, сейчас стала почти брендом. Сюда наведываются любители «зеленого» туризма со всей Украины. Кроме того, заезжают и туристы-иностранцы, в частности, из Канады и Новой Зеландии.

У двух Екатерин впереди новые переезды и новые вызовы. Поскольку они наконец получили собственный участок, на который давно строили планы.