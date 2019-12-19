Обмен пленными: Глава СБУ рассказал о процедуре и сложностях

В вопросе обмена пленными с «Л-ДНР» есть ряд сложностей. Об этом в интервью агентству «Интерфакс – Украина» рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«В Париже определена формула "всех на всех" идентифицированных – эти люди установлены. Но проблема заключается в том, что сторона ОРДЛО* не допускает международных наблюдателей в зону, где содержатся эти люди, и таким образом трудно завершить идентификацию с нашей стороны. Есть часть идентифицированных, но есть и те, кто подлежит идентификации. Также есть трудности, связанные исключительно с юриспруденцией», – сказал он.

«Обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути "всех на всех", как было договорено на "Норманди". Речь идет о том, что мы должны обмениваться, в том числе и гражданами Российской Федерации, которые сегодня находятся на территории Украины, но их запрашивает ОРДЛО. Мы не можем граждан РФ отдать в ОРДЛО. То есть, рациональнее реанимировать площадку, которая была на первом обмене – Украина и Российская Федерация», – продолжил Баканов.

По его словам, согласовать списки на обмен пленными с «Л-ДНР» должны были участники переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе в среду, 18 декабря.

«Служба безопасности занимается сведением информации, определением процессуального статуса каждого человека. Работаем со всеми структурами, в том числе прокуратурой, чтобы процесс завершился успешно. Все задействованные в этом процессе ведомства оказывают максимальное содействие для решения данного вопроса. В прошлый раз при обмене мы увидели, что такое взаимодействие эффективно. То есть, нет никакой внутренней конкуренции, внутреннего недопонимания. И все делается для того, чтобы до Нового года такой обмен осуществить», – добавил глава СБУ.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей