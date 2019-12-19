Не менее 200 автомобилей: В ОБСЕ рассказали об очереди на КПП «ДНР» в Еленовке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали не менее 200 автомобилей, ожидавших в очереди на блокпосту незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» в неподконтрольной украинским властям Еленовке (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 18 декабря.

«На блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии зафиксировала не менее 200 автомобилей, ожидающих в очереди на выезд в подконтрольные правительству районы. Трое женщин (60–69 лет), ехавших на автомобиле, рассказали наблюдателям, что ждут в очереди уже более 5 часов. Пребывая в этом месте в течение примерно получаса, члены патруля Миссии видели, что через блокпост вооруженных формирований проехали около 40 машин», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.