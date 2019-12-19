В «ДНР» разыскивают свидетелей смертельных ДТП в Донецке

В неподконтрольном украинском властям Донецке произошли две аварии, в которых погибли пешеходы, и разыскиваются свидетели ДТП. Об этом говорится в видеоматериалах «МВД ДНР».

Отмечается, что оба ДТП произошли в Ворошиловском районе Донецка. Одна из аварий случилась 26 августа около 17:05 на проезжей части пр-та Ильича в районе пересечения с ул. Челюскинцев с участием автобуса «БАЗ». В результате этого ДТП погиб несовершеннолетний пешеход.

Еще одно ДТП, в котором погиб пешеход, произошло 4 декабря на пр-те Ленинский вблизи дома №4 по ул. Павших коммунаров с участием автомобиля Mazda-5.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube