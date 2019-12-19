В «ДНР»: На трассе Ясиноватая – Горловка произошло ДТП

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области в среду, 18 декабря, на трассе Ясиноватая – Горловка произошло ДТП. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что авария случилась в 2 км от г. Ясиноватая. «Водитель легкового автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате происшествия пострадали два человека (водитель и пассажир легкового автомобиля): водитель 1989 года рождения и пассажир 1995 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в ЦРБ г. Ясиноватая», – говорится в сообщении.

«Спасатели ГПСО г. Ясиноватая при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего водителя из деформированного кузова автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», – заявили в «МЧС ДНР».