Сайдик отреагировал на отсутствие договоренностей по обмену

В вопросе обмена пленными в дальнейшем необходимо сделать шаги, чтобы его достичь. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик, комментируя результаты заседания ТКГ 18 декабря, сообщает «Радио Свобода».

«Стороны основательно обсуждались вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого», – сказал Сайдик.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и «Л/ДНР»: подгруппам не удалось обновить списки пленных для обмена.

Напомним, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что Трехсторонняя контактная группа ТКГ) с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогам парижского саммита Нормандского формата, в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019 года, повторно заявила о своей полной преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.