В «ДНР»: в Макеевке и Горловке горели квартиры

В неподконтрольных украинским властям Макеевке и Горловке (Донецкая обл.) в среду, 18 декабря, горели квартиры. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что в Макеевке пожар произошел в Кировском р-не на ул. Ленина, горела квартира на 4-м этаже 4-этажного жилого дома.

«В результате пожара пострадала женщина 1986 года рождения, которая была госпитализирована в лечебное учреждение г. Макеевка. Спасатели ГПСО г. Макеевки в составе звена ГДЗС вынесли пострадавшую женщину на свежий воздух и передали ее работникам скорой медицинской помощи. Огнем уничтожена стиральная машинка, поврежден холодильник, закопчены стены. Причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.

Еще один пожар произошел в Никитовском р-не Горловки – горела квартира на 1 этаже 5-этажного дома по ул. Ртутная.

«В результате пожара пострадал мужчина 1982 года рождения, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался», – заявили в «МЧС ДНР».