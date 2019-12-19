США выделят Украине почти 700 млн долл. помощи

Конгресс США одобрил выделение Украине в 2020 году в целом 698 млн долл. помощи, что на 2,3 млн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила конгресс-вумен Марси Каптур, сообщает «Голос Америки».

Голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020-й год состоялось в Палате представителей накануне. В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США.

«Во время когда весь мир озабочен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку», – говорится в заявлении Марси Каптур.