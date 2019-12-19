На Донбасс въехал последний в этом году «гумконвой» из России

В неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей сегодня, 19 декабря, въехал 96-й так называемый «гуманитарный конвой» из России. Об этом сообщает МЧС России.

Колонна разделилась на две части на неподконтрольной украинскому правительству части границы и последовала в Донецк и в Луганск. Утверждается, что жителям Донбасса доставят более 110 тонн гуманитарных грузов.

Отмечается, что это последний в этом году груз для «жителей Донбасса», в нем якобы «медикаменты и новогодние подарки».

«В 2019 автоколонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 5,3 тысячи тонн гуманитарной помощи», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» уже заявили, что начали разгрузку конвоя. Им якобы прибыло 23,38 тонны новогодних подарков, а также медицинское имущество весом 0,78 тонны.

В «ДНР» также сообщили о начале выгрузки груза, но его количество на данный момент не озвучивается.

Как сообщалось ранее,12 декабря, в ОРДЛО прибыл 95-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации.

Напомним, предыдущий, 94-й, «гумконвой» Россия присылала 5 декабря.