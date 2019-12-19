СБУ сосредоточится на контрразведке, – Баканов

СБУ будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и упреждать их, но сосредоточится на контрразведке. Об этом в интервью агентству «Интерфакс – Украина» рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, комментируя реформирование ведомства.

«Если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований. Служба же сосредоточится на контрразведке, а она может быть в любой сфере. И когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир. И они касаются не только Украины, но и любой другой страны. Неужели агрессия не осуществляется в виде экономической экспансии? Можно купить стратегически важное для страны предприятие, а после этого его уничтожить», – заявил Баканов.

«Мы хотим переориентироваться на защиту объектов критической инфраструктуры. И в этом вопросе нам надо действовать на опережение. Обычно все правоохранительные органы работают по факту совершенного преступления. Наша же задача – предотвращать преступление в зародыше, нейтрализуя угрозы», – отметил глава СБУ.

По его словам, контрразведывательная деятельность СБУ усилится за счет количества мотивированных сотрудников, которые будут заниматься контрразведкой, и за счет повышения уровня технической оснащенности и новых подходов к реализации поставленных задач.

«Демилитаризация – это вообще очень интересный вопрос. В нем есть некая ловушка. В Конституции Украины четко указано, что сектор национальной безопасности и обороны представляют военизированные формирования и правоохранительные органы. Сегодня СБУ – это специальный орган с правоохранительными функциями. Вместе с тем мы являемся и военнослужащими, что позволяет нам, собственно говоря, и пребывать в этом секторе безопасности. А если в результате реформирования нас демилитаризируют, а по пути еще и заберут правоохранительные функции, то СБУ по Конституции уже не будет заниматься сектором национальной безопасности. А моя задача сделать Службу безопасности современной и более эффективной. Хочется, чтобы демилитаризация СБУ означала лишь одно – военные действия завершены, в Украине мир и порядок. На такую демилитаризацию мы согласны», – заявил глава СБУ.

«Реформа СБУ – это не только закон. Он, конечно же, прекрасная база для реформирования, но даже если предположить, что он не будет принят в ближайшее время, мы все равно будем в рамках своих внутренних возможностей реформировать СБУ. В первую очередь – совершенствовать саму систему работы службы. И тут речь не только о задачах, которые я уже озвучил. Надо понимать, кто их будет выполнять. Есть проблема, которой много лет, и касается она того, что наши сотрудники не мотивированы. У них самая низкая зарплата среди всего силового блока, деятельность внутри службы зарегулирована до невозможности, электронного документооборота нет, работа многих оперативных подразделений направлена не на оперативную работу, а на оформление бумаг и их согласование внутри службы. Поэтому уже сейчас мы будем все это менять, разрабатывать систему мотивации сотрудников, упрощать систему продвижения по службе. Надеемся, что таким образом изменим стандарты работы СБУ», – рассказал Баканов.