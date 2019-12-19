Сводка из зоны ООС за 18 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял подразделения ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществили два обстрела:

дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

в районе населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 18 декабря, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь среди сил ООС нет.

В «ДНР» заявили о 6 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Доломитное, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Ясное, Ужовка (до переименования Ленинское). Применялись миномет калибром 82 мм, БМП/БТР, РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах за минувшие сутки не сообщают.