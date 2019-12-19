Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря: Проезда ожидали 300 авто

Сегодня утром, 19 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 46,7 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10255 человек и 1185 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9140 человек и 1335 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9740 человек и 1725 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3855 человек и 710 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 13680 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 300 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Татьяна: «6:52. Каргилл. Общая на мосту, хвост льготы там же».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Санек: «7:11. Еленовка. Перевозов за шлагбаумом машин 150 и продолжают прибавляться, общая если начнет двигаться к 11:00, то хорошо».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Ххххх»: «7:20. Гнутово. Выехал из Донецка 4:40. Приехал в Гнутово 6:40. Очередь всего около 170 машин. Из них 78 обычная очередь. 35 льгота. Остальное перевозчики»;

«Администратор»: «8:01. Октябрь – Гнутово. В сторону Мариуполя очередь заканчивается за 3 дома до магазинчика. Льготная тоже не маленькая».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.