В Луганске автомобиль сбил девочку-подростка

В неподконтрольном украинским властям Луганске во вторник, 17 декабря, автомобиль сбил девочку-подростка. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«На ул. Плановой г. Луганска гражданин 1985 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-210994-20" совершил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть девочку 2004 года рождения», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Луганской республиканской детской клинической больницы. Автомобиль изъят, помещен на стоянку временного содержания транспортных средств. Проводится дальнейшая проверка», – заявили в «полиции».