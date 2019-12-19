RU
Все новости

В Луганске автомобиль сбил девочку-подростка

19.12.19 10:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске во вторник, 17 декабря, автомобиль сбил девочку-подростка. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«На ул. Плановой г. Луганска гражданин 1985 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-210994-20" совершил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть девочку 2004 года рождения», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Луганской республиканской детской клинической больницы. Автомобиль изъят, помещен на стоянку временного содержания транспортных средств. Проводится дальнейшая проверка», – заявили в «полиции».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк