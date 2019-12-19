Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады (Фото)

Делегация министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра национальной обороны Канады по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Иностранных гостей сопровождали заместитель министра обороны Украины Александр Полищук и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

«Главная цель визита – ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое. Кроме того, канадцы ознакомились с информацией о тактике действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, применяемых украинскими подразделениями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия несения службы и быт военнослужащих и, конечно, имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте. Командир бригады подробно рассказал об обстановке в полосе ответственности, а также акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых для улучшения гуманитарной составляющей и проведенную работу по разминированию в районе разведения сил и средств.

«Обстановка в районе боевых действий является сложной, но контролируемой. Противник продолжает вести провокационный огонь по позициям украинских военных. Хотя именно в районах отвода сил и средств ситуация стабильная, обстрелов нет», – подчеркнул командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Кроме того, в этот же день канадская делегация посетила Авдеевку, где ознакомилась с обстановкой на линии соприкосновения. В районе Авдеевской «промки» заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко вместе с заместителем министра национальной обороны Канады по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили минутой молчания павших защитников Украины. Далее наши канадские партнеры побывали на одном из командных пунктов батальона бригады, которая обороняет Авдеевку.

«В ходе двусторонних консультаций обе стороны договорились и в дальнейшем развивать работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии UNIFIER, а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли. Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений Вооруженных Сил Украины», – резюмируется в сообщении.