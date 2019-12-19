Россия настаивает на закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины

Украина должна закрепить особый статус Донбасса в своей Конституции, а все связанные с этим вопросы должны быть согласованы с «Л-ДНР». Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов по итогам заседания в Минске в среду, 18 декабря, пишет российский ТАСС.

«Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в Конституции Украины, и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска», – заявил Грызлов.

«Именно такой подход отражен и в парижском документе "нормандской четверки"», – утверждает представитель России в ТКГ.

При этом в Министерстве иностранных дел России считают, что отсутствие в законопроекте о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации упоминаний об особом статусе Донбасса требуют прояснения.

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продолжении действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. Глава государства также зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект №2598 по реформе децентрализации, поданный как неотложный, но в нем нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса.