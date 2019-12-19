Палата представителей США объявила Дональду Трампу импичмент

Палата представителей США вечером 18 декабря проголосовала за начало процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Ему предъявили обвинение по двум статьям – в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Речь идет о деле относительно вероятного давления американского президента на украинского коллегу Владимира Зеленского с целью проведения расследования против сына возможного конкурента Трампа на следующих выборах Джо Байдена, передает DW.COM.

«Президенту объявлен импичмент», – цитирует спикерку Палаты представителей Нэнси Пелоси агентство АР.

Пелоси назвала это «великим днем ​​для Конституции Соединенных Штатов, но печальным для Америки, так как опрометчивая деятельность президента требует от нас введения статей об импичменте».

Теперь обвинения в адрес Трампа должна рассмотреть верхняя палата Конгресса США – Сенат, большинство в котором имеют республиканцы. Как отмечают обозреватели, скорее всего, сенаторы не поддержат импичмент, и президент сохранит свой пост.