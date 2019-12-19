Палата представителей США объявила Дональду Трампу импичмент

Палата представителей США вечером 18 декабря проголосовала за начало процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Ему предъявили обвинение по двум статьям – в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Речь идет о деле относительно вероятного давления американского президента на украинского коллегу Владимира Зеленского с целью проведения расследования против сына возможного конкурента Трампа на следующих выборах Джо Байдена, передает DW.COM.
«Президенту объявлен импичмент», – цитирует спикерку Палаты представителей Нэнси Пелоси агентство АР.
Пелоси назвала это «великим днем для Конституции Соединенных Штатов, но печальным для Америки, так как опрометчивая деятельность президента требует от нас введения статей об импичменте».
Теперь обвинения в адрес Трампа должна рассмотреть верхняя палата Конгресса США – Сенат, большинство в котором имеют республиканцы. Как отмечают обозреватели, скорее всего, сенаторы не поддержат импичмент, и президент сохранит свой пост.