Бойцы, воевавшие на Донбассе, должны быть активно задействованы в жизнь общества, – глава СБУ

Бойцы добровольческих батальонов и все военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, это граждане, с которыми надо работать и коммуницировать, чтобы они не представляли угрозу нацбезопасности. Об этом в интервью агентству «Интерфакс – Украина» зявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«И реформа СБУ, и реформа Вооруженных сил направлена на то, что мы должны изменить подход к людям, которые служили или служат. То есть, эти люди должны стать кадровым резервом для изменений страны. Они имеют свое ценностное видение того, что происходит в Украине. Они должны быть активно задействованы в жизнь общества. Мне кажется, что те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну. Или как минимум такая вероятность намного ниже», – заявил Баканов.

«В этом вопросе есть проблемы различного уровня. Конечно же, люди, прошедшие боевые действия, должны получать поддержку, в том числе психологическую. Безусловно, они должны быть интегрированы снова в общество. Мировая практика говорит о том, что психологическая травма у таких людей однозначно есть. Сегодня обсуждаются и нарабатываются всевозможные варианты законопроектов, которые бы позволили этих людей интегрировать, возможно, и в силы территориальной обороны», – рассказал глава СБУ.

По его словам, это очень глубокий дискуссионный вопрос, который требует и наличия ресурсов, и глубокого понимания проблемы. «Мы это обсуждаем с нашими партнерами, интересуясь опытом их стран. Сегодня это общая проблема: волонтеры, эксперты, психологи, Министерство обороны, Министерство социальной политики, Министерство ветеранов – все должны приобщиться к поискам правильных решений», – считает Баканов.