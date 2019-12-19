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В «ЛНР» заявили, что переговоры по обмену пленными могут состояться на следующей неделе

19.12.19 11:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На следующей неделе может состоятся видеоконференция участников минских переговоров, на которой планируется обсудить вопросы обмена пленными. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщила представитель НВФ «ЛНР» в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева.

По ее словам, они намерены продолжить диалог.

«Планируется на следующей неделе продолжить диалог по вопросу обмена удерживаемыми лицами в режиме видеоконференции», – сказала Кобцева.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и «Л-ДНР»: подгруппам не удалось обновить списки пленных для обмена.

Напомним, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что Трехсторонняя контактная группа ТКГ) с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогах парижского саммита Нормандского формата, в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019 года, повторно заявила о своей полной преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

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