В «ЛНР»: Житель Брянки получил 10 лет тюрьмы за убийство

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) местный житель 1990 года рождения «осужден» за умышленное убийство. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что убийство было совершено ночью 10 марта.

«Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо летней площадки магазина в г. Брянка, подсел за столик к потерпевшему, где в разговоре между ними возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой оба упали на пол площадки», – говорится в сообщении.

«Сев сверху на потерпевшего, подсудимый поднял с земли камень, и нанес им не менее 7 ударов по голове потерпевшему, от которых последний скончался на месте. С целью сокрытия совершенного преступления, подсудимый спрятал труп потерпевшего, перетащив его за магазин на мусорную свалку, после чего с места преступления скрылся», – заявили в «прокуратуре».

В «ЛНР» утверждают, что «подсудимый» полностью признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Мужчина «осужден» к лишению свободы сроком на 10 лет 1 месяц, а «гражданский иск прокурора в интересах потерпевших» удовлетворен в полном объеме.