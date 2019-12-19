В Bellingcat отреагировали на жалобу Цемаха в ЕСПЧ

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс прокомментировал жалобу фигуранта дела о крушении МН17, участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» Владимира Цемаха в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов. Об этом пишет «Укринформ».

«Это, скорее, отражает извращенную природу всей ситуации. Сначала с освобождением Цемаха украинским судом в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, несмотря на то, что он украинец. Затем его побег непосредственно в Россию, а потом отказ России сотрудничать с Нидерландами относительно его задержания, а теперь вот это», – сказал Хиггинс.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы самолета Боинг-777 рейса MH17.