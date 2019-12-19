В Луганске горела станция техобслуживания

В неподконтрольном украинским властям Луганске во вторник, 17 декабря, горела станция техобслуживания. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, что о пожаре на частном подворье по ул. Волгодонской стало известно в 20:13.

«Первыми к месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части №1 (Ленинский р-н). К этому моменту хозяин домовладения, который устроил у себя во дворе маленькую станцию техобслуживания, выгнал из горящего гаража 2 легковых автомобиля, еще один остался внутри, но спасти его уже было невозможно. Приступив к тушению, пожарные обнаружили в гараже газовые баллоны и запросили помощи коллег», – говорится в сообщении.

«Загорание ликвидировано в 22:07. Пожаром уничтожены автомобиль "ВАЗ-2106", кровля на пл. 45 кв. м и внутренняя отделка на пл. 35 кв. м двух гаражей, расположенных под одной крышей. Спасено имущество на сумму 300 тыс. руб. (112,4 тыс. грн по курсу местного банка на 19.12.2019, – прим. ред.).Со слов хозяина, который не пострадал: он в гараже оставил на стуле (горючей основе) включенный обогреватель очень близко от машины, чтобы быстрее сохла краска, а сам отлучился якобы на 10 минут», – заявили в «МЧС ЛНР».

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.