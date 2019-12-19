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В Украину с оружием: В Луганской области на границе задержали мужчину с пистолетом

19.12.19 12:25
Фото: Восточное региональное Управление Госпогранслужбы Украины
Фото: Восточное региональное Управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники Луганского пограничного отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили пистолеты в ручной клади мужчины, который пересекал границу через контрольный пункт пропуска «Просяное. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает Восточное региональное Управление Госпогранслужбы Украины.

Так, в пункт пропуска «Просяное» на Луганщине, прибыл гражданин Украины, 1996 года рождения. Он пешком направлялся в Украину.

Во время погранично-таможенного оформления на мужчину сработал служебная собака пограничников.

В ходе дальнейшего осмотра правоохранители обнаружили пневматический пистолет «Stalker S 84» и 1000 металлических шариков к нему.

Их мужчина пытался незаконно переместить его через границу в ручной клади.

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