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Для жителей прифронтовой зоны начат новый социальный проект

19.12.19 12:44
Фото: ADRA Ukraine
Фото: ADRA Ukraine

АДРА Украина начинает новый проект «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевому водоснабжению для людей, пострадавших в результате конфликта на Востоке Украины / на линии разграничения». Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба организации.

Регион: населенные пункты вдоль линии разграничения (Донецкая и Луганская области).

Период реализации проекта: 1.12.19 – 01.12.2020

Цель проекта: оказать экстренную помощь и обеспечить недискриминационный доступ к качественным базовым услугам для населения, которое нуждается в помощи.

Проект будет реализовываться по следующим направлениям:

  • Обеспечение питьевой водой.
  • Психосоциальная помощь населению.
  • Социальный транспорт – бесплатные автобусы для людей, живущих в самых отдаленных, изолированных локациях.
  • Юридические консультации.

Проект финансируется Министерством иностранных дел Германии.

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