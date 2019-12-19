Зеленский назначил нового посла Украины в США и постпреда в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла США и постоянного представителя Украины при ООН. Об этом идет речь в указах, обнародоанных на официальном сайте главы государства.

Так, указом президента №911 / 2019 от 18 декабря Владимир Ельченко назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в США. Президент также подписал указ №910 / 2019 об увольнении Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке по совместительству.

Указом №916 / 2019 постоянным представителем Украины при ООН президент назначил Сергея Кислицу, который с марта 2014 года работал заместителем министра иностранных дел Украины и председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.