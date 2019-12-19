На Донетчине назначены новые главы районных госадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав двух районных государственных администраций в Донецкой области. Об этом идет речь в распоряжениях, обнародованных на официальном сайте главы государства.

Так, согласно распоряжению президента Украины №531 / 2019-рп от 18 декабря, главой Бахмутской районной государственной администрации Донецкой области назначена Татьяна Ерохина.

Согласно распоряжению президента Украины №532 / 2019-рп от 18 декабря, главой Добропольской районной государственной администрации Донецкой области назначен Александр Баранник.