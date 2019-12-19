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На Донетчине полицейские потушили загоревшееся авто

19.12.19 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Никольском (Донецкая обл.) полицейские 18 декабря потушили горящий автомобиль. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что возгорание автомобиля произошло на улице, когда в салоне транспорта был водитель.

«18 декабря, во время патрулирования пгт. Никольское сотрудники сектора реагирования патрульной полиции заметили, как на перекрестке улиц внезапно загорелся автомобиль. Увидев пламя, правоохранители, не теряя ни секунды, бросились помогать водителю, который успел "выскочить" из кабины автомобиля», – рассказали в полиции.

Также сообщается, что огонь удалось ликвидировать еще до приезда пожарных.

«Человек спасен. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания», – отметили в пресс-службе.

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